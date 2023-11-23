Свешникова Елизовета Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1990
Отец: Шиков Анатолий Федрович
Мать: Шикова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.2013
Сын: Свешников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Свешников Михаил Александрович
Рождение ребёнка
06.03.2019
Сын: Шахманов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.2019
Сын: Шхманов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свешникова Наталья
Отец ребёнка: Свешников Михаил Александрович