Свешникова Елизовета Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Елизовета Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1990

Отец: Шиков Анатолий Федрович

Мать: Шикова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.2013

Сын: Свешников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Свешников Михаил Александрович

Рождение ребёнка
06.03.2019

Сын: Шахманов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.2019

Сын: Шхманов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свешникова Наталья

Отец ребёнка: Свешников Михаил Александрович

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