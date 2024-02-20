Макмак Алексаандр Саввич
Место рожденияМалоянисоль, Донецкая обл., Украина
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Макмак Савва Левтерович
Мать: Макмак Ирина Андреевна
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1939
УССР Донецкая обл.,Волновахский р-н с.Андреевка
Рождение ребёнка
1940
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1947
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно