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Макмак Алексаандр Саввич

Место рождения

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Макмак Савва Левтерович

Мать: Макмак Ирина Андреевна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая обл.,Волновахский р-н с.Андреевка
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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