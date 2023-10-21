Скуреневский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1921
Дата смерти02.07.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921
Отец: Скуреневский Иван
Мать: Скуреневский Прасковья
Рождение ребёнка
17.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Петровна
Ухта Коми АССР
Рождение ребёнка
04.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
02.07.1971
Причина смерти: Сердечный приступ