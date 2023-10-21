Скуреневский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуреневский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1921

Дата смерти

02.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921

Отец: Скуреневский Иван

Мать: Скуреневский Прасковья

Рождение ребёнка
17.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Петровна

Ухта Коми АССР
Рождение ребёнка
04.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
02.07.1971
Причина смерти: Сердечный приступ
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