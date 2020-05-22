Шакуль (Соковнина) Маргарита Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1927
Дата смерти22.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1961
Дочь: Шакуль Вера Вениаминовна
Отец ребёнка: Шакуль Вениамин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакуль Вениамин Александрович
Смерть
22.05.2020