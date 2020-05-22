Шакуль (Соковнина) Маргарита Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакуль (Соковнина) Маргарита Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1927

Дата смерти

22.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1961

Дочь: Шакуль Вера Вениаминовна

Отец ребёнка: Шакуль Вениамин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакуль Вениамин Александрович

Смерть
22.05.2020
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