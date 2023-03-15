(Ртищева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ртищева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1860 по 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1876

Отец: Ртищев Федот

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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