Малькова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Малькова Лёвина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1957

Дочь: Шумилова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич

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