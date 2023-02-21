Малькова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1957
Дочь: Шумилова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Мальков Юрий Андреевич