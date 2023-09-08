Богуш (Чеботарева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Быльченко Вера Николаевна
Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич
Красная Горка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких