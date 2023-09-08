Богуш (Чеботарева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуш (Чеботарева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Быльченко Вера Николаевна

Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич

Красная Горка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богуш Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богуш Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких
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