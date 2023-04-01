Еремеева (Козлихина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1927
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927
Отец: не указан
Мать: Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
20.01.1947
Сын: Еремеев Алик Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Еремеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеев Александр
Смерть
2001