Еремеева (Козлихина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Козлихина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1927

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927

Отец: не указан

Мать: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
20.01.1947

Сын: Еремеев Алик Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Еремеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Александр

Смерть
2001