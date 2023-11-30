Ольков Захар Степанович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
17.10.1937
Ольков Захар Степанович (1909) Дата рождения: 1909 г. Место рождения: РСФСР, Свердловская обл., Егоршинский р-н, с. Липино Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место р... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1937
Дочь: Яговитина Тамара Захаровна
Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна
Раскатиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно