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Ольков Захар Степанович

Место рождения

Липино, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Липино, Артемовский, Свердловская область
Арест
17.10.1937
Ольков Захар Степанович (1909) Дата рождения: 1909 г. Место рождения: РСФСР, Свердловская обл., Егоршинский р-н, с. Липино Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место р... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1937

Дочь: Яговитина Тамара Захаровна

Мать ребёнка: Олькова Вера Александровна

Раскатиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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