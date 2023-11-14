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Лукьянов Виктор Михайлович

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Место рождения

Чимизла Абдулинский район Оренбургская область

Дата рождения

04.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

984 г.р.
Вычислено 1984 г.р.
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.984

Дочь: Лукьянова Олеся Викторовна

Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна

Рождение
04.01.1961

Отец: Лукьянов Михаил Данилович

Мать: Карпова Лидия Федоровна

Чимизла Абдулинский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 19.01.1984

Сын: Лукьянов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна

п. Светлый Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 21.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна

с. Захаркино оренбургская область Абдулинский район
Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна

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