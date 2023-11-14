Лукьянов Виктор Михайлович
Место рожденияЧимизла Абдулинский район Оренбургская область
Дата рождения04.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.984
Дочь: Лукьянова Олеся Викторовна
Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна
Рождение
04.01.1961
Отец: Лукьянов Михаил Данилович
Мать: Карпова Лидия Федоровна
Чимизла Абдулинский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 19.01.1984
Сын: Лукьянов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна
п. Светлый Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 21.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна
с. Захаркино оренбургская область Абдулинский район
Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Марина Ивановна