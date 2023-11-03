Плесовских Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Плесовских Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плесовских Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно