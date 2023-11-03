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Плесовских Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Плесовских Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Плесовских Степан Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Таволжан, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Таволжан, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Плесовских Мартын Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плесовских Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Плесовских Ефим Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Плесовских Трофим Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Плесовских Ларион Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Плесовских Кирил Иванов

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Плесовских Екатерина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Екатерина Андреева

Смерть
Неизвестно
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