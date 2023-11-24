Волкова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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