Воробьёв Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения16.12.1987
Дата смерти15.12.1987
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Нина Петровна
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Владимир Петрович
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна
Смерть
15.12.1987
Рождение
16.12.1987
Отец: Воробьёв Александр
Мать: не указана