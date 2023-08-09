Воробьёв Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Пётр Александрович

Место рождения

Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.12.1987

Дата смерти

15.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Нина Петровна

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Владимир Петрович

Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Воробьёва Клавдея Никодимовна

Смерть
15.12.1987
Рождение
16.12.1987

Отец: Воробьёв Александр

Мать: не указана

Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область