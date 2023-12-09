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Аввакумова Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Аввакумов Аввакум Ларионович

Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Аввакумов Куприан Ларионович

Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Аввакумов Трифан Ларионович

Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аввакумов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакумов Ларион Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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