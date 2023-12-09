Аввакумова Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Аввакумов Аввакум Ларионович
Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Аввакумов Куприан Ларионович
Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Аввакумов Трифан Ларионович
Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аввакумов Иван Ларионович
Отец ребёнка: Аввакумов Ларион Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно