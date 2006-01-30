Кокотчикова (Решетко) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1913
Дата смерти30.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1951
Дочь: Суходоева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кокотчиков Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2006
Владивосток, Владивостокский, Приморский край