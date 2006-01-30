Кокотчикова (Решетко) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотчикова (Решетко) Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1913

Дата смерти

30.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1951

Дочь: Суходоева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кокотчиков Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотчиков Иван Егорович

Смерть
30.01.2006
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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