Лаговский Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаговский Алексей Ефимович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1833
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
г. Константинополь, Османская империя
Смерть
Неизвестно
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