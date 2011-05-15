Наумова (Еремеева) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.04.1927
Дата смерти15.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1927
Место жительства
После 1934
переезжают на остров (далее пос. Трудфронт, ранее с. Ракуша Икрянинского района Астраханской области) для поднятия морской верфи.
Образование
С 1938 по 15.06.1945
Школа -7 классов
Образование
С 1945 по 1946
медицинское училище г. Астрахани
Образование
С 1947 по 08.07.1950
В 1947г. переводится в Астраханский областной техникум физической культуры на специальность «Преподаватель физической культуры».
Бракосочетание
07.10.1950
Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1950 по 1952
Рождение ребёнка
27.05.1951
Рождение ребёнка
25.02.1953
№179
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Место жительства
С 1953 по 1954
поселок № 179
с мужем уезжают на заработки в Карело-Финскую ССР (Республика Карелия) Лоухинский район поселок № 179 на лесоповал.
Место жительства
С 1954 по 2011
В 1954г. покупает землянку в п. Трудфронт на улице Будённого, д.21 (в дальнейшем при сносе некоторых домов изменится номер дома на 17). В 1961г. начинается строительство нового дома
Рождение ребёнка
12.01.1955
Рождение ребёнка
17.10.1959
Работа или профессия
С 1961 по 30.07.1977
Воспитатель детский сад «Солнышко»
Рождение ребёнка
25.04.1966
Рождение ребёнка
23.11.1968
Смерть
15.05.2011