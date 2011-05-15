Наумова (Еремеева) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Еремеева) Елена Константиновна

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Место рождения

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.04.1927

Дата смерти

15.05.2011

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1927

Отец: Еремеев Константин Иванович

Мать: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
После 1934
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
переезжают на остров (далее пос. Трудфронт, ранее с. Ракуша Икрянинского района Астраханской области) для поднятия морской верфи.
Образование
С 1938 по 15.06.1945
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Школа -7 классов
Образование
С 1945 по 1946
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
медицинское училище г. Астрахани
Образование
С 1947 по 08.07.1950
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
В 1947г. переводится в Астраханский областной техникум физической культуры на специальность «Преподаватель физической культуры».
Бракосочетание
07.10.1950

Муж: Наумов Геннадий Андреевич

Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1950 по 1952
Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

№179
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Место жительства
С 1953 по 1954
поселок № 179
с мужем уезжают на заработки в Карело-Финскую ССР (Республика Карелия) Лоухинский район поселок № 179 на лесоповал.
Место жительства
С 1954 по 2011
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
В 1954г. покупает землянку в п. Трудфронт на улице Будённого, д.21 (в дальнейшем при сносе некоторых домов изменится номер дома на 17). В 1961г. начинается строительство нового дома
Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
С 1961 по 30.07.1977
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Воспитатель детский сад «Солнышко»
Рождение ребёнка
25.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Геннадий Андреевич

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
15.05.2011
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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