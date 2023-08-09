Бакирова (Галимова) Рушания Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакирова (Галимова) Рушания Дамировна

Место рождения

Мута-Елга, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1962

Отец: Галимов Дамир Хусниярович

Мать: Галимова Файхуна Мирхазовна

Мута-Елга, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1984

Дочь: Ямалетдинова Айгуль Рифовна

Отец ребёнка: Бакиров Риф Хайрулович

санатория Юматово имени 15-летия БАССР, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1989

Дочь: Низаева Диана Рифовна

Отец ребёнка: Бакиров Риф Хайрулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Риф Хайрулович