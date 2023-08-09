Бакирова (Галимова) Рушания Дамировна
Место рождения
Дата рождения07.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1962
Рождение ребёнка
04.10.1984
Дочь: Ямалетдинова Айгуль Рифовна
Отец ребёнка: Бакиров Риф Хайрулович
санатория Юматово имени 15-летия БАССР, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1989
Дочь: Низаева Диана Рифовна
Отец ребёнка: Бакиров Риф Хайрулович
Бракосочетание
Неизвестно