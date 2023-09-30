Шестов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Молодцова Анна
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно