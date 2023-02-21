Петрова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1915

Дочь: Петрова Серафима Петровна

Отец ребёнка: Петров Петр Константинович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр Константинович

Смерть
Неизвестно
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