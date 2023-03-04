Чучкалова Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучкалова Параскева Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1853

Сын: Чучкалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аграфина Ивановна

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1856

Сын: Чучкалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чучкалов Иван Михайлович

Смерть
После 1858
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