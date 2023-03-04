Чучкалова Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1853
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аграфина Ивановна
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1856
Сын: Чучкалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858