Коробейников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Иван Иванов

Мать: Коробейникова Возм 2 жена Мелания Патрикеева

Рождение ребёнка
11.12.1839

Сын: Коробейников Стефан Петров

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Ермолай Петров

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Наталья Герасимова

Смерть
Неизвестно
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