Коробейников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1839
Сын: Коробейников Стефан Петров
Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Ермолай Петров
Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно