Asdfasdfasdfasdjf asjdfalksdkjflkajsdhlkjadhs adksjfhlkashdfkjasdklfjhasdklf
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1800 ст.
Дата смерти20.09.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.09.1859 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Asfdasdf asjdfaksd asdkfasdf
Барановичи, Брестская область