Asdfasdfasdfasdjf asjdfalksdkjflkajsdhlkjadhs adksjfhlkashdfkjasdklfjhasdklf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Asdfasdfasdfasdjf asjdfalksdkjflkajsdhlkjadhs adksjfhlkashdfkjasdklfjhasdklf

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1800 ст.

Дата смерти

20.09.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
20.09.1859 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Asfdasdf asjdfaksd asdkfasdf

Барановичи, Брестская область
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