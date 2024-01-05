Тарасова Альвина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1985
Дочь: Лазарева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Тарасов Евгений Николаевич
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.11.1986
Дочь: Тарасова Олеся Евгеньевна
Отец ребёнка: Тарасов Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно