Тарасова Альвина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Альвина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1985

Дочь: Лазарева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Тарасов Евгений Николаевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Дочь: Тарасова Олеся Евгеньевна

Отец ребёнка: Тарасов Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Евгений Николаевич

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