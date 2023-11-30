Кувшинов (Семенов) Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
16.08.1898 ст.
Поручители по жениху: деревни Солословой крестьяне: Фаддей Матвеев и Иоанн Фаддев Симеоновы и Сергий Георгиев Сысоев; по невесте: той же деревни крестьяне: Григорий Александров Хомутов. Василий Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1899 ст.
Сын: Кувшинов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Кувшинова Анна Степанова (Стефанова)
Деревни Солословой крестьянский сын Симеон Иванов Кувшинов и проживающая в селе Знаменском солдатская жена Варвара Стефанова Резчикова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2344, стр. 113
Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.
Сын: Кувшинов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Кувшинова Анна Степанова (Стефанова)
Той же деревни крестьянин Иоанн Стефанов Хомутов и Подольского мещанина Иосифа Иосифова Ямина жена Татьяна Фаддеева
Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Кувшинова Анна Степанова (Стефанова)
Московский мещанин Петр Алексеев Шлоссберг и Подольская мещанка Татьяна Иванова Ямми
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кувшинов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно