Елисеев Иоанн Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Артемий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.
Сын: Елисеев Афанасий Иоаннович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Анна Иоановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно