Елисеев Иоанн Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Иоанн Артемьевич

Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Артемий Прокопьевич

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.

Сын: Елисеев Афанасий Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
1894
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Степанида Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Анна Иоановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно