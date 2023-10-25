Букарев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букарев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2006

Дочь: Карпова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
22.07.2014

Сын: Букарев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
25.03.2017

Сын: Букарев Денис Александрович

Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букарева Анастасия Владимировна

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