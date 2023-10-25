Букарев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2006
Дочь: Карпова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
22.07.2014
Сын: Букарев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
25.03.2017
Сын: Букарев Денис Александрович
Мать ребёнка: Букарева Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно