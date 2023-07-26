Габдулгазиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулгазиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Ягудин Габдулсаттар

Мать: Уразаева Гульчида

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шарафитдин

Мать ребёнка: Наубагаз

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шагиахмет

Мать ребёнка: Наубагаз

Рождение ребёнка
1822

Сын: Разитдин

Мать ребёнка: Наубагаз

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кутлуахмет

Мать ребёнка: Наубагаз

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хуснизямаль

Мать ребёнка: Наубагаз

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шамсизямаль

Мать ребёнка: Наубагаз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наубагаз

Смерть
Неизвестно