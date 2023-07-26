Габдулгазиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Ягудин Габдулсаттар
Мать: Уразаева Гульчида
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шарафитдин
Мать ребёнка: Наубагаз
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кутлуахмет
Мать ребёнка: Наубагаз
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хуснизямаль
Мать ребёнка: Наубагаз
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шамсизямаль
Мать ребёнка: Наубагаз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наубагаз
Смерть
Неизвестно