Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алабугин (петров) Петр Романович
Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Домна Романовна
Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алабугин (петров) Иван Романович
Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Романовна
Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно