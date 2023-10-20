Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна

Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Алабугин (петров) Петр Романович

Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Домна Романовна

Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Алабугин (петров) Иван Романович

Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Романовна

Отец ребёнка: Алабугин (петров) Роман Азарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабугин (петров) Роман Азарьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close