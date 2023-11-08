Калягина Варвара Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Калягина Маланья Степановна
Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Калягина Настасья Степановна
Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Калягин Василий Степанович
Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Калягина Дарья Степановна
Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Калягина Елена Степановна
Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно