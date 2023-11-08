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Калягина Варвара Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Калягина Маланья Степановна

Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Калягина Настасья Степановна

Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Калягин Василий Степанович

Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Калягина Дарья Степановна

Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Калягина Елена Степановна

Отец ребёнка: Калягин Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калягин Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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