Скрябин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1585
Дата смертиПосле 1615
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1585
Отец: Скрябин Иван (Ивашко) Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1606
Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1608
Сын: Скрябин Семен (Семейка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1612
Сын: Скрябин Родион (Родка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1615
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя