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Скрябин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1585

Дата смерти

После 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1585

Отец: Скрябин Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1606

Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1608

Сын: Скрябин Семен (Семейка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1612

Сын: Скрябин Родион (Родка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1615
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя