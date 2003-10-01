Сычкин Иван
Место рожденияд. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Дата рождения11.09.1936
Дата смерти01.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1936
Отец: Сычкин Еким
Мать: Сычкина Августа
д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
12.02.1962
Жена: скрыто настройками приватности
п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
ул. Набережная, д. 7, пос. Лёк
Смерть
01.10.2003
пос. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.