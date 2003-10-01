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Сычкин Иван

Место рождения

д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.

Дата рождения

11.09.1936

Дата смерти

01.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1936

Отец: Сычкин Еким

Мать: Сычкина Августа

д. Плотниково, Кишертский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
12.02.1962

Жена: скрыто настройками приватности

п. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
ул. Набережная, д. 7, пос. Лёк
Смерть
01.10.2003
пос. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос. Лёк, Кишертский р-н, Пермская обл.
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