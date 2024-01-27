Белова-Ташкина Ольга Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ташкина-Одинокова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Рождение ребёнка
26.04.1962
Дочь: Думлер-Ташкина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.01.1973
Дочь: Ташкина-Федорова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Ташкина-Харченко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич