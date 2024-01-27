Белова-Ташкина Ольга Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова-Ташкина Ольга Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Артем Макарович

Мать: Алексеева Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ташкина-Одинокова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкин Василий Прокофьевич

Смерть
1961
Рождение ребёнка
26.04.1962

Дочь: Думлер-Ташкина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
14.01.1973

Дочь: Ташкина-Федорова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Ташкина-Харченко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокофьевич

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