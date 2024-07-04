Яскелевич Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскелевич Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яскелевич Викентий

Мать: Яскелевич Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскелевич Чеслав

Мать ребёнка: Яскелевич Геновефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яскелевич Станислав

Мать ребёнка: Яскелевич Геновефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яскелевич Геновефа

Смерть
Неизвестно

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