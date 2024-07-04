Яскелевич Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яскелевич Викентий
Мать: Яскелевич Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яскелевич Чеслав
Мать ребёнка: Яскелевич Геновефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яскелевич Станислав
Мать ребёнка: Яскелевич Геновефа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яскелевич Геновефа
Смерть
Неизвестно