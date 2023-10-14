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Бобрецов Яков Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: Бобрецов Василий

Мать: не указана

Архангельская губ., Мезенский уезд.
Лечение в госпитале
С 08.10.1914
Болен, 08.10.1914. Источник: Уведомление о приеме раненого. (РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящ.4132-Б)
Военная служба
1914
Рядовой, 13-й пехотный запасный батальон.
Место жительства
Неизвестно
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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