Бобрецов Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1881
Отец: Бобрецов Василий
Мать: не указана
Архангельская губ., Мезенский уезд.
Лечение в госпитале
С 08.10.1914
Болен, 08.10.1914. Источник: Уведомление о приеме раненого. (РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящ.4132-Б)
Военная служба
1914
Рядовой, 13-й пехотный запасный батальон.
Место жительства
Неизвестно
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно