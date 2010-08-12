Сукалова (Корбут) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.10.1937
Дата смерти12.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1937
Отец: Корбут Павел Иванович
Мать: Ольга
Образование
С 1954 по 1959
Гродно, Гродненская область
Преподаватель белорусской литературы, языка, истории средней школы | Гродненский государственный педагогический институт им. Янки Купалы
Рождение ребёнка
05.12.1960
Сын: Сукалов Леонид
Отец ребёнка: Сукалов Иван
Рождение ребёнка
27.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сукалов Иван
Смерть
12.08.2010
Похороны
Неизвестно