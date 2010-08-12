Сукалова (Корбут) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукалова (Корбут) Мария

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Место рождения

Клешево, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

Около 15.10.1937

Дата смерти

12.08.2010

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1937

Отец: Корбут Павел Иванович

Мать: Ольга

Клешево, Слуцкий район, Минская область
Образование
С 1954 по 1959
Гродно, Гродненская область
Преподаватель белорусской литературы, языка, истории средней школы | Гродненский государственный педагогический институт им. Янки Купалы
Рождение ребёнка
05.12.1960

Сын: Сукалов Леонид

Отец ребёнка: Сукалов Иван

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
27.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сукалов Иван

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Смерть
12.08.2010
Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Клешево, Слуцкий район, Минская область