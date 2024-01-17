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Срдановская Шевлякова Елена Ивановна
Срдановская Шевлякова Елена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1970
Пол
Женский
Отец
Шевляков Иван Васильевич
1932 г.р.
Мать
Шевлякова Ряховская Мария Филипповна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970
Отец:
Шевляков Иван Васильевич
Мать:
Шевлякова Ряховская Мария Филипповна
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