Срдановская Шевлякова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Срдановская Шевлякова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970

Отец: Шевляков Иван Васильевич

Мать: Шевлякова Ряховская Мария Филипповна

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