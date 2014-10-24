Василенко Таисия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Таисия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2014

Отец: не указан

Мать: Коваленко Диана Олеговнс

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