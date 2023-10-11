Журавский Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Журавский Иосиф Казимирович
Мать ребёнка: Журавская Ядвига
Рождение ребёнка
1911
Сын: Журавский Пётр Казимирович
Мать ребёнка: Журавская Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавский Адам Казимирович
Мать ребёнка: Журавская Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавский Александр Казимирович
Мать ребёнка: Журавская Ядвига
Смерть
Неизвестно