Журавский Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавский Казимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Журавский Иосиф Казимирович

Мать ребёнка: Журавская Ядвига

Рождение ребёнка
1911

Сын: Журавский Пётр Казимирович

Мать ребёнка: Журавская Ядвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Адам Казимирович

Мать ребёнка: Журавская Ядвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Александр Казимирович

Мать ребёнка: Журавская Ядвига

Смерть
Неизвестно
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