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Афанасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осокин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофимов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Осокина) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1885
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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