Афанасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Осокина) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Осокин Матвей Николаевич
Смерть
1885