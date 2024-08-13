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Власов Астафий Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Власов Иван Семенович

Мать: Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Власова (Власова) Екатерина Астафьевна

Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Власов Илья Астафьевич

Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Власов Нил Астафьевна

Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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