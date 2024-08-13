Власов Астафий Иванович
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Власова (Власова) Екатерина Астафьевна
Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна