(Щепанкевич) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1906
Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
21.06.1927
Сын: Цихоцкий Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Цихоцкий Николай Теодорович
Раздельное, Львівська область
дом 12
Смерть
Неизвестно