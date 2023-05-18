(Щепанкевич) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щепанкевич) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Цихоцкий Николай Теодорович

Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Цихоцкий Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Цихоцкий Николай Теодорович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Смерть
Неизвестно