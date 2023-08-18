(Вершинина) Екатерина Павловна
Место рождениясело Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Вершинин Павел Леонтьев
Мать: Вершинина Анна Петрова
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812