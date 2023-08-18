(Вершинина) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вершинина) Екатерина Павловна

Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Вершинин Павел Леонтьев

Мать: Вершинина Анна Петрова

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812