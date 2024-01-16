Надеева Мария Варсанфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Мария Варсанфьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Надеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович

Новая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Надеев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914

Сын: Надеев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Александр Ефимович

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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