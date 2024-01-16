Надеева Мария Варсанфьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Надеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович
Новая Шиловщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Надеев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914
Сын: Надеев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Надеев Александр Ефимович
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно