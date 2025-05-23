Жарикова (Соколова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1886
Дата смерти21.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1911
Отец ребёнка: Жариков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жариков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Жариков Иван Николаевич
Смерть
21.07.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость