Жарикова (Соколова) Вера Николаевна 24.09.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жарикова (Соколова) Вера Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.09.1886

Дата смерти

21.07.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Жариков Борис Иванович

Отец ребёнка: Жариков Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жариков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жариков Иван Николаевич

Смерть
21.07.1979
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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