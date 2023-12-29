Денисова Акулина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Денисов Петр Матвеев
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.04.1806
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно