Денисова Акулина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Акулина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Денисов Петр Матвеев

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.04.1806

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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