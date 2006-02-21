Asentic Anna-Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Asentic Anna-Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2006

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2006

Отец: Asentic Boris

Мать: Olga

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