Бакунов Варфоломей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1911
Дата смерти10.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакунов Виктор Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.01.1982