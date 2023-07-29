Бакунов Варфоломей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакунов Варфоломей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1911

Дата смерти

10.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакунов Виктор Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.01.1982