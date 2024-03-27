Хайрулин Абдула Султанович
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Трехозерки
Дата рождения1924
Дата смерти10.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайрулина Аминя
Россия
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1106657572/
Смерть
10.09.1969