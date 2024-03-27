Хайрулин Абдула Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулин Абдула Султанович

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Трехозерки

Дата рождения

1924

Дата смерти

10.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Трехозерки
Рождение ребёнка
08.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайрулина Аминя

Россия
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1106657572/
Смерть
10.09.1969
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