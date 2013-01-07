Паршаков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршаков Михаил Сергеевич

Паршаков Михаил Сергеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2013

Отец: Паршаков Сергей Петрович

Мать: Малышева Галина Викторовна

Самара, Самара, Самарская область